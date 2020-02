vedi letture

L'apertura del Corriere dello Sport: "I marziani a Napoli"

Il Corriere dello Sport oggi in edicola titola in prima pagina sul Barcellona: "I marziani a Napoli". Stasera la grande sfida ai blaugrana per gli azzurri di Gattuso, andata degli ottavi di Champions. Il tecnico partenopeo ci crede: "Noi in campo senza alcun timore". Ed i tifosi del Napoli accolgono Messi come Maradona: il numero dieci del Barcellona calcherà per la prima volta il campo che fu di Maradona. Sarà Napoli contro Barcellona, ma le attenzioni sono tutte rivolte a Leo Messi.

Si riparte! Juve-Inter a porte chiuse - Il campionato ripartirà dalla prossima domenica ma diversi match saranno disputati a porte chiuse, a partire da Juventus-Inter, partita di cartello del prossimo turno che potrebbe indirizzare la corsa scudetto. Ieri in mattinata la richiesta di Lega e Federazione di poter giocare a porte chiuse, poi in serata l'approvazione del Governo.

Agnelli: "Questa Lazio fa paura" - Il presidente della Juventus Andrea Agnelli ha parlato della lotta scudetto, ponendo particolare attenzione sulla Lazio di Simone Inzaghi: "Temo la spensieratezza della squadra biancoceleste". Poi una battuta su Pep Guardiola: "Un'eresia non pensare a Pep. Ma siamo contenti di Sarri".