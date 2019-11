"Ibra e Kean anticrisi": questa l'apertura odierna del Corriere dello Sport. Sul quotidiano romano si parla di mercato con Milan e Bologna già grandi protagoniste. I due club cercano un attaccante e sono entrambi alla ricerca di Ibra. Ieri contatti tra i rossoneri e Raiola: offerta di 18 mesi di contratto (6 più eventuali altri 12) allo svedese. Attenzione però al Napoli che lavora in gran segreto per l'ingaggio di Zlatan. L'Inter studia Giroud. Mandzukic è un giallo. Il Bologna può riportare in Italia Kean.

La cessione - "La Roma sul piatto": nel taglio alto c'è spazio per la possibile cessione della Roma. James Pallotta potrebbe passare la mano: Friedkin vuole entrare come socio, le azioni schizzano in Borsa e il club conferma la trattativa. In ballo lo stadio e l'addio di Pallotta che chiede un miliardo.

La bella notizia - Nel box in basso si parla anche del ritorno a casa di Sinisa Mihajlovic. "Cuore Mihajlovic, forse in panchina". L'allenatore ha lasciato la clinica dopo aver terminato il terzo ciclo di cure e domenica, nel derby contro il Parma, potrebbe andare in panchina.