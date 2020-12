L'apertura del Corriere dello Sport: "Ibra si rompe, Milan assediato"

"Ibra si rompe, Milan assediato" scrive il Corriere dello Sport in apertura quest'oggi. Spazio all'infortunio occorso a Zlatan Ibrahimovic: l'attaccante svedese ancora ko per un problema al polpaccio. Il rientro sembrava vicino e invece è stato rinviato. Il suo 2020 è già terminato: salterà Sassuolo, Lazio e Benevento ed è a rischio per la Juve. Pioli, ora il primato non è sicuro: big pronte all'assalto.

Mercato - Si avvicina il mercato di riparazione. "La Viola chiede Milik, lui vuole la Roma ma la Juve lo tenta". Ancora il centravanti del Napoli, in scadenza di contratto a giugno, al centro delle chiacchiere di mercato.

Signora in campo - "Dybala stop: con Ronaldo c'è Morata". Oggi la Juventus in campo a Parma (20.45). Cristiano a caccia dei record di Pelè. Pirlo: "Arrabbiati ma stiamo crescendo".

Giudice Sportivo - "Sollievo Insigne, un turno": niente stangata per il 'vaffa' all'arbitro. Al capitano del Napoli anche una multa da 10mila euro. Scelta la linea morbida dopo le scuse a Massa negli spogliatoi.

La polemica - "Juric-Pradè al veleno": alle 15 la sfida tra l'Hellas Verona e la Fiorentina. Non sono mancate le polemiche prima della gara.

Calendario - Stabiliti anticipi e posticipi dalla 17ª giornata di Serie A alla 29esima. "Roma, il derby di venerdì" scrive il quotidiano. La partita con la Lazio il 15 gennaio alle 20.45. Due giorni dopo Inter-Juve. Gattuso-Pirlo il 13 febbraio.