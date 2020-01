L'apertura del Corriere dello Sport, Ibrahimovic: "Vi farò saltare"

"Vi farò saltare". Questo il titolo d'apertura del Corriere dello Sport che riprende le parole di Zlatan Ibrahimovic, sbarcato nella giornata di ieri a Milano: "Ibra abbraccia il Milan e scatena il finimondo. Milanisti impazziti per Zlatan che dopo la firma ha visto Pioli e si è allenato in palestra: "Sono tornato a casa mia".

Kulusevski, il Parma batte la Juve - Spazio in taglio basso al nuovo acquisto bianconero che ieri ha fatto le visite mediche. Lo svedese che Sarri voleva subito, resterà in Emilia fino a giugno.

Lobotka, il Napoli in Spagna - Spazio in taglio basso ad uno degli obiettivi più caldi dei partenopei. Giuntoli prepara il blitz a Vigo per definire l'acquisto dello slovacco

Eriksen, mossa Inter da scudetto - Sempre spazio in taglio basso anche al mercato dell'Inter che proverà a prendere il centrocampista del Totteham. Il club accelera i tempi per il danese. Piace Nandez nell'affare Nainggolan.