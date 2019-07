L'apertura del Corriere dello Sport: "Icardi ci prova Agnelli"

"Icardi ci prova Agnelli". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna del Corriere dello Sport su Icardi. Il presidente bianconero è volato ad Ibiza: voci di un incontro con un mediatore legato a Wanda. No allo scambio con Dybala.

E' l'anno del Napoli - Questo il titolo in prima pagina in taglio alto dell'edizione odierna del quotidiano sulle parole di Ancelotti. Il tecnico partenopeo ha poi aggiunto: "Manolas è fortissimo, arriveranno altri giocatori di qualità. Giuntoli a Madrid per chiudere l'operazione James.



Roma, resta chi ci crede - Questo il titolo in prima pagina in taglio alto dell'edizione odierna del quotidiano sulle parole di Fonseca. Il tecnico giallorosso ha poi aggiunto: "non so cosa sia la paura. Higuain? Ha ragione Petrachi... Qui voglio vincere un titolo e tornare in Champions".