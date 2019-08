L'apertura del Corriere dello Sport: "Icardi, si chiude"

Il tormentone estivo, forse quello che ha fatto e sta facendo più rumore, riguarda Mauro Icardi e il suo futuro. Dove sarà? Lontano dall'Inter, questo è certo, visto che l'ex numero nove nerazzurro è fuori dal progetto. E per il suo futuro è corsa a due tra Napoli e Juventus. "Icardi, si chiude", titola in apertura di prima pagina il Corriere dello Sport, che evidenzia come quella azzurra sia la soluzione più logica in quanto la Juventus è ancora bloccata dai troppi attaccanti presenti in rosa. Il rilancio a 60 milioni previsto da parte di Aurelio De Laurentiis potrebbe rivelarsi decisivo, intanto l'Inter ha bloccato Sanchez.

Riecco Balotelli - In taglio alto sul Corriere dello Sport il titolo è dedicato a Mario Balotelli e al suo ritorno in Italia alla soglia dei 30 anni (29, con esattezza). "Balo ci riprova", scrive il quotidiano romano, che poi svela i dettagli dell'accordo: un anno di contratto a 1,5 milioni più bonus per l'ex Inter, che torna nella sua città anche per ritrovare la Nazionale. E infatti, nell'editoriale a firma di Alberto Polverosi, si parla proprio di questo: "L'ultimo treno per l'Europeo".

Amichevoli e Coppa Italia - "Fanta Joya, gol per Sarri. Dzeko fa festa". Di spalla sul Corriere dello Sport ci si sofferma sulle amichevoli, tra Juventus, Roma e Milan, all'ultimo test prima di fare sul serio col campionato tra una settimana. I bianconeri vincono 1-0 a Trieste con un gran gol di cucchiaio di Paulo Dybala, che poi sbaglia anche un rigore. I giallorossi passano invece ad arezzo, mentre delude il Milan che non va oltre lo 0-0 col Cesena. Spazio anche alla Coppa Italia, che oggi vedrà scendere in campo le prime squadre di Serie A: "Il Bologna per Sinisa, la Viola fa il pienone", si legge.