L'apertura del Corriere dello Sport: "Icardi, si gioca al rialzo"

Il tormentone dell'estate ha un solo protagonista: Mauro Icardi. La puntata decisiva è stata l'approdo di Lukaku all'Inter, che ha di fatto messo definitivamente alla porta - se mai ci fosse stato bisogno di una ulteriore conferma - l'ormai ex capitano nerazzurro, adesso conteso dalle big di Serie A. "Icardi, si gioca al rialzo", è il titolo d'apertura del Corriere dello Sport, che evidenzia la sfida tra Napoli e Roma sul maxi-ingaggio richiesto da Maurito. De Laurentiis ha già chiamato Wanda e sarebbe pronto ad offrire 8 milioni annui, mentre la Roma potrebbe spingersi perfino fino a 9. Sullo sfondo la Juventus.

Taglio alto - Tanti test nella giornata di ieri, così come oggi, per le formazioni italiane, che collezionano gli ultimi minuti prima del campionato. In taglio alto il Corriere dello Sport si sofferma soprattutto su Juventus e Inter, in campo rispettivamente contro Atletico Madrid e Valencia. "Juve ko, Sarri sbuffa", titola il quotidiano romano dopo lo sfogo dell'allenatore bianconero circa i ritardi di mercato. "Inter, si vede Conte", scrive circa i nerazzurri, autori di un'altra rimonta dopo quelle con PSG e Tottenham.

Di spalla - Tanti i temi trattati sulla prima pagina del Corriere dello Sport. Di spalla ci si sofferma anche sul mercato, con una bella suggestione per la Fiorentina, per la quale "spunta Balotelli", come scrive il quotidiano. I viola starebbero pensando all'ex Olympique Marsiglia, soprattutto in caso di addio di Giovanni Simeone. Le alternative - si legge - sono de Paul e Larsen. Spazio anche alla Premier League e al successo del Manchester City: "City travolgente, 5 gol al West Ham".