L'apertura del Corriere dello Sport: "Icardi, solo la verità"

© foto di Giuseppe Emanuele Frisone

"Icardi, solo la verità": questo è il titolo in apertura del Corriere dello Sport oggi in edicola. Situazione intricata: Ancelotti lo ha chiamato e De Laurentiis cerca di accelerare. Al contempo Pallotta non molla, mentre Marotta fa muro su Paratici. Napoli, Roma, Juventus: chi la spunterà?

Roma applaude l'ultimo Dzeko - Test molto positivo per la Roma, che batte il Real Madrid ai calci di rigore. Grande prova del bosniaco Edin Dzeko, andato anche in rete: potrebbe essere stata la sua ultima apparizione con la maglia giallorossa.

Lozano, ora ci siamo - Sembra finalmente chiuso l'arrivo di Hirving Lozano al Napoli. Cena di Raiola con De Laurentiis: l'agente del messicano è a Napoli. Operazione ormai in dirittura.

Lukaku parte forte - Ottimo impatto di Romelu Lukaku con la maglia dell'Inter, seppur in amichevole. Per il belga, quattro gol alla prima uscita con i nerazzurri nell'8-0 con la Virtus Bergamo. Intanto Perisic va verso il Bayern.