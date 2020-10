L'apertura del Corriere dello Sport: "Il botto è Chiesa"

"Il botto è Chiesa", titola in apertura l'edizione odierna del Corriere dello Sport, all'indomani della chiusura del calciomercato. Un'operazione da 60 milioni di euro per portare Federico Chiesa in bianconero: al suo posto in viola va Josè Maria Callejon. Nel frattempo la Roma ritrova Smalling al fotofinish: il sì dello United arriva con brivido.

Ministro e FIGC: "Vale il protocollo" - Gli strascichi della surreale vicenda attorno a Juventus-Napoli continueranno a lungo e ieri sono arrivate le parole sia del ministro Spadafora che della FIGC: "C'è un protocollo ed è quello che vale". Nel frattempo però il Giudice Sportivo rinvia la decisione sul 3 a 0 a tavolino. La procura federale indaga sul mancato isolamento dopo la positività di Zielinski.

Quanti colpi dell'ultimo giorno - Si è chiuso ieri sera alle 20 il calciomercato e non sono mancati i colpi dell'ultimo giorno, a partire dall'Hellas Verona che si regala Nikola Kalinic, in prestito. Poi il Torino che prende il trequartista Gojak, oltre che Federico Bonazzoli dalla Sampdoria. Ed infine il Cagliari, che non chiude l'operazione Nainggolan ma porta in Sardegna l'esterno del Napoli Adam Ounas.