L'apertura del Corriere dello Sport: "Il campo vince"

"Il campo vince", è il titolo di apertura dell'edizione odierna del Corriere dello Sport. Il Consiglio Federale di ieri ha deciso per la linea Gravina, con il piano B e C, in caso di sospensione, che prevedono playoff e algoritmo. Spazio dunque prima ai verdetti del campo, e solo in seguito a complicati calcoli. Linea dura contro chi proverà ad aggirare il protocollo: si rischia l'esclusione dai campionati. Mercato al via dal primo settembre.

La Roma è una polveriera: Petrachi striglia la squadra - Clima teso in casa giallorossa negli ultimi giorni, con i tifosi che mostrano il loro dissenso verso il presidente Pallotta con striscioni appesi a Trigoria e all'EUR. Ma non sol: il direttore sportivo Petrachi ha notato poca cattiveria nel corso degli ultimi allenamenti e ha richiamato la squadra ad un maggiore impegno. Il tutto a pochi giorni dalla ripartenza, con la Roma chiamata ad uno sprint importante nel finale di stagione.

Inzaghi moltiplica la Lazio: pronto il progetto staffette - Taglio basso per la Lazio di Simone Inzaghi, che è pronta all'assalto della Juventus prima in classifica. Il tecnico lavora per strutturare al meglio le cinque sostituzioni a sua disposizione dalla ripresa e far ruotare al meglio i suoi interpreti, per concedere a tutti il massimo riposo. Saranno tre gli uomini chiave dalla panchina: Caicedo, Marusic e Patric.