L'apertura del Corriere dello Sport: "Il codice Antonio"

© foto di stefano tedeschi

"Il codice Antonio". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione del Corriere dello Sportfacendo riferimento alla conferenza stampa di presentazione avvenuta ieri proprio per l'ex allenatore della Juventus- Queste alcune delle frasi più significative dette in conferenza riportate dal quotidiano: "Testa bassa e pedalare, non conta l'io, conta il noi. Vietato porsi dei limiti anche se la distanza da Juve e Napoli è ancora notevole. Icardi e Nainggolan? Sono del tutto allineato al club".

Mercato partenopeo -"Napoli, Simeone ti soffia James". Spazio anche in taglio alto ad uno degli obbiettivi di ADL: ovvero James Rodriguez:"Nella corsa al colombiano irrompe l'Atletico: il Cholo lo vuole al posto di Griezmann. Si apre un'asta, il peso di Ancelotti può essere decisivo".