© foto di Gaetano Mocciaro

"Il discorso del Re" titola il Corriere dello Sport oggi in edicola: "La Champions deve essere un sogno, non un'ossessione. La Juve è una vera squadra famiglia. Mai temuto Messi, ho vinto tutti i grandi campionati. Venga lui in Italia". sono le dichiarazioni del fuoriclasse portoghese.