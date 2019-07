L'apertura del Corriere dello Sport: "Il doppio intrigo Higuain-Icardi"

Il mercato in primo piano, e non potrebbe essere altrimenti, anche sulla prima pagina del Corriere dello Sport. E due intrecci, legati a quattro squadre: Higuain e Zaniolo per Juve e Roma, Icardi e Insigne per Inter e Napoli. "Il doppio intrigo: Higuain, la Juve chiede Zaniolo; Icardi, il Napoli offre Insigne", è il titolo in evidenza sul quotidiano, che spiega gli affari tra le big italiane.

Colpo Roma - Al di là dell'affare Zaniolo, la Roma è impegnata a rinforzare la rosa, dopo una stagione considerata fallimentare da tutta la piazza. E il primo innesto arriva per la porta. "La Roma si blinda, ecco Pau Lopez voluto da Fonseca", titola il Corriere dello Sport in taglio alto, andando poi a snocciolare i numeri e i dettagli della trattativa per il portiere del Real Betis. Al club spagnolo andranno - si legge - circa 20 milioni di euro, oltre alla rinuncia del 50% del cartellino di Sanabria.

Colpo Juve - A battere un colpo, l'ennesimo, è anche la Juventus. E in taglio alto il Corriere dello Sport dedica spazio anche alla Vecchia Signora: "Sarri puntella la difesa: ufficiale l'acquisto di Demiral". Il quotidiano poi riporta le cifre rese note dalla società bianconera: 18 milioni, che vanno nelle casse del Sassuolo. Il difensore turco ha firmato un contratto di cinque anni.