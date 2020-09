L'apertura del Corriere dello Sport: "Il falso italiano"

vedi letture

"Il falso italiano". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione del Corriere dello Sport in edicola oggi in riferimento all'inchiesta di Perugia sull'esame di italiano di Luis Suarez: "La Juve si è rivolta all'Ateneo ma per ora non è indagata. Truccato l'esame di Suarez: sotto accusa i vertici dell'università. La Procura: è stata una prova farsa per la cittadinanza, presto altri sviluppi".

La Roma torna a zero: Friedkin, che rabbia - Spazio in taglio alto alla notizia della sentenza del giudice sportivo che ha decretato la sconfitta a tavolino della Roma con l'Hellas Verona alla prima giornata di campionato. Il pasticcio commesso con Diawara è costato davvero caro. Sì al ricorso contro la decisione del giudice. Il segretario Longo, dimissionario, andrà da Juric.

Morata si prepara per sfidare Dzeko - Spazio anche nel centro della prima pagina al ritorno, ormai ufficiale, di Alvaro Morata alla Juventus. Il giocatore è a tutti gli effetti di nuovo bianconero. E domenica la Juventus di Pirlo andrà all'Olimpico contro la Roma: lo spagnolo si prepara per sfidare il bosniaco.