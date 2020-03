L'apertura del Corriere dello Sport: "Il lodo Galliani"

"Il lodo Galliani": così il Corriere dello Sport in apertura. Intervista esclusiva ad Adriano Galliani, ex dirigente del Milan ora al Monza. Il manager rivela in esclusiva come il calcio può uscire dalla crisi post virus. "Il nostro sport subirà danni enormi, bisogna affidare i conti a una società autonoma che studi le percentuali di perdite e tagli. Dico no ai playoff Scudetto. Non ci sono solo Ibra e CR7, i giocatori minori vanno aiutati".

Casa Juve - "Higuain apre la fuga dalla Juve": nel taglio alto si parla del mini esodo bianconero con il Pipita che ha lasciato Torino per tornare in Argentina da sua madre. Il giocatore ha lasciato l'isolamento dopo soli 8 giorni (negativo al tampone) per tornare in Argentina con l'ok del club. Anche Pjanic e Khedira sono volati subito dalle loro mogli.

Le dichiarazioni - Parola a Romelu Lukaku, centravanti dell'Inter. Il belga ha parlato del momento legato al Coronavirus COVID-19: "Fuori di me: non vedo mio figlio".

La ripresa - "Allenamenti collettivi dal 15 aprile ma la Lazio sfida tutti: in campo da lunedì a Formello". C'è l'intesa per la ripresa collettiva con gli allenamenti da metà aprile ma la Lazio vuole riprendere già dalla prossima settimana.

Parametri zero - "Da Pedro a Cavani: le grandi occasioni": inchiesta del quotidiano sui giocatori in uscita a costo zero. Il prossimo sarà un mercato creativo. Non solo big: molti giocatori Under 23 e calciatori di seconda fascia in scadenza di contratto.