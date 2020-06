L'apertura del Corriere dello Sport: "Il Milan scoppia"

vedi letture

L'edizione odierna del Corriere dello Sport titola oggi in prima pagina: "Il Milan scoppia". E' andato ieri in scena l'incontro a Milanello tra l'ad Gazidis e la squadra, terminato con un duro faccia a faccia tra Zlatan Ibrahimovic e lo stesso Gazidis. "Ti presenti solo ora? Non è più il club di una volta", avrebbe dichiarato lo svedese. Rimane alta la tensione anche se arriva l'accordo sulla riduzione del 50% del compenso di aprile.

Calcio di rigore! - Taglio alto riservato alla Coppa Italia, che ripartirà domani sera con Juventus-Milan. Ufficializzata ieri la rinuncia ai supplementari: in caso di parità al novantesimo subito via ai calci di rigore. Riparte dunque il calcio giocato, ma con un occhio alla salute dei giocatori, dopo tre mesi di inattività, evitando dunque sovraccarichi e mezz'ora in più di match sulle gambe nel caso dei supplementari.



I gol in tv in prima serata su Novantesimo minuto - Taglio basso dedicato all'incontro andato in scena ieri tra il ministro Spadafora e l'ad di Sky Italia Ibarra, dal quale è uscito l'accordo per trasmettere in chiaro in prima serata gli highlights su tutte le reti in chiaro. Così 90° minuto pensa al format per andare in onda in prima serata. E su TV8 potrebbe essere trasmessa una partita in chiaro per le prime 2/3 giornate.