L'apertura del Corriere dello Sport: "Il Napoli fu sleale"

vedi letture

"Il Napoli fu sleale": questa l'apertura del Corriere dello Sport sulla sentenza della Corte Sportiva d'Appello della FIGC che ha rigettato il ricorso del club azzurro dopo il match non disputato con la Juve, confermando il 3-0 a tavolino e il -1 in classifica per gli azzurri: "Dolo preordinato". De Laurentiis furioso: "Ombre inaccettabili su di noi". Il club ricorrerà al Coni. "Confermato il ko con il Verona: la Roma non si arrende. 'E' un'ingiustizia'".

Caos tamponi - "Tamponi Lazio: la partita è doppia". Nel taglio alto spazio alla vicenda tamponi: secretate le controanalisi di Avellino. Altri esami ieri a Formello: tutti negativi. E il club si ribella: "Noi siamo parte lesa se ci fossero stati degli errori".

Il ritorno - Cesare Prandelli è tornato alla Fiorentina e ieri è stato presentato alla stampa: "Costruirò la Fiorentina coraggio". Nuovo tecnico già a lavoro per i viola.

La Nazionale - "Ecco l'Italia teleguidata da Mancini". La Nazionale scende in campo contro l'Estonia a Firenze (ore 20.45). Evani andrà in panchina: "Ma il c.t. segue tutto in video, ci sarebbe servito qui". Soriano e Lasagna tra i titolari.