© foto di Mattia Verdorale

"Il pasticcio Zaniolo". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione del Corriere dello Sport in edicola stamani. Viene dedicato spazio al futuro del classe '97 giallorosso: "Petrearchi lo blinda. Baldini lo tratta con il Tottenham. La Juve lo corteggia e i tifosi della Roma trattengono il fiato. Nicolò attratto dalla Premier ma l'incontro con gli Spurs non è risolutivo: troppo alta la valutazione di Alderweireld".

Mercato difensori - "Muri d'oro". Spazio in taglio alto al prossimo acquisto bianconero Matthjis De Ligt che verrà pagato 75 milioni, mentre lo United ne spende 89 per avere Maguire del Leicester: "Giocano in difesa. Pagati quanto i grandi attaccanti: come e perché hanno capovolto le leggi del mercato".

Mercato in uscita rossonero - "Cutrone "sfida" il suo Milan". Spazio nel taglio laterale al futuro di Patrick Cutrone: "Lui vuole restare ma non è incedibile".