L'apertura del Corriere dello Sport: "Il re è Cristiano"

"Il re è Cristiano" scrive il Corriere dello Sport in apertura commentando lo storico successo della Juventus in casa del Barcellona per 3-0. Cristiano Ronaldo segna una doppietta su calcio di rigore, nel mezzo lo 0-2 di McKennie. Con 2 gol, CR7 cancella Messi e regala il primo posto nel girone alla Juventus. Pirlo esulta: "Siamo forti".

Biancocelesti avanti - "Storica Lazio ma che paura". Passa agli ottavi anche la Lazio di Simone Inzaghi. Con il Club Brugge finisce 2-2 all'Olimpico ma non sono mancati i momenti di apprensione (traversa nel finale dei belgi).

Il caso - "Arbitro razzista, escono le squadre". Clamoroso quanto accaduto in PSG-Basaksehir: gara sospesa per razzismo. Caos dopo una frase del quarto uomo: le due squadre se ne vanno. La sfida verrà recuperata oggi con una nuova quaterna arbitrale.

Il ricorso - "Roma al CONI contro lo 0-3": i giallorossi non demordono, pronto il ricorso dopo la sconfitta per 0-3 a tavolino contro l'Hellas Verona per il caso Diawara.

Il gesto - "Insigne, tatuaggio dedicato a Diego": L'attaccante del Napoli si è fatto incidere sul polpaccio l'immagine di Diego Armando Maradona che grida.