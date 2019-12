L'apertura del Corriere dello Sport: "Il riscatto di Icardi"

Il Corriere dello Sport oggi in edicola apre in prima pagina con il titolo: "Il riscatto di Icardi". L'argentino al Paris Saint Germain sta fornendo ottimo prestazioni, ricevendo continui attestati di stima, l'ultimo dei quali da parte del direttore dei parigini Leonardo, che dichiara: "E' una macchina da gol. Siamo felici di averlo al Paris Saint Germain. Segna e si comporta in maniera esemplare. La conferma dipende soprattutto da lui, tiene molto all'Inter".

La Juve pesca Garcia. Napoli, è Barça - Taglio laterale dedicato ai sorteggi di Champions, con la Juventus che può dirsi fortunata: giocherà contro il Lione di Rudi Garçia. Peggio è andata al Napoli, sorteggiato contro il Barcellona di Leo Messi: per l'argentino sarà la prima volta al San Paolo. Atalanta contro il Valencia: potrà giocarsi le sue carte.



Batticuore Lazio, è marcia scudetto - Taglio basso dedicato alla Lazio che ieri sera nel posticipo della sedicesima giornata di campionato ha battuto il Cagliari all'ultimo secondo. Match equilibrato e ben giocato dalle due formazioni in campo, sia sotto l'aspetto tattico che per quanto riguarda l'agonismo. La sblocca Simeone nel primo tempo, poi i sardi fanno una partita accorta e fatta di ripartenze. Al novantesimo sono ben sette i minuti di recupero, al terzo dei quali Luis Alberto acciuffa il pareggio. Passano altri 4 minuti e Caicedo di testa trova la rete dell'ottava vittoria consecutiva.