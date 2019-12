L'apertura del Corriere dello Sport: "Il sorpazzo"

© foto di stefano tedeschi

Il Corriere dello Sport oggi in edicola apre con il titolo: "Il sorpazzo". L'Inter supera la SPAL in casa con una doppietta di Lautaro e sorpassa la Juventus, fermata allo Juventus Stadium dal Sassuolo, che fino a cpochi minuti dalla fine era in vantaggio. Dodicesima vittoria in quattordici partite per i nerazzurri: mai successo nella storia dell'Inter. A gennaio il tecnico Conte si aspetta innesti importanti, come Vidal: "Con me dava sempre tutto".

Lazio a tutto Immobile - Altra doppietta per l'attaccante della Lazio Ciro Immobile che prima fredda l'Udinese con due reti, poi cede il rigore del 3 a 0 a Luis Alberto. Il tecnico Simone Inzaghi rafforza così il terzo posto e dichiara: "Ora con la Juventus ce la giochiamo". Sfida di alta classifica in arrivo nel prossimo weekend. E intanto Immobile vola nella classifica marcatori: 17 reti in 14 partite, contro le 10 di Lukaku secondo.

Roma baciata: che 3 a 1 - In attesa del posticipo di questa sera tra Cagliari e Sampdoria, la Roma è al quarto posto in solitaria, dopo la vittoria di ieri sera sull'Hellas Verona per 3 a 1. A segno vanno Kluyvert, Perotti su rigore e Mkhitaryan. Il tecnico: "Grande spirito di squadra". I giallorossi si godono il quarto posto ed una rosa ritrovata.