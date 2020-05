L'apertura del Corriere dello Sport in vista della ripartenza: "Prima l'Inter"

"Prima l'Inter" titola in apertura l'edizione odierna del Corriere dello Sport. Il piano dei club per la ripresa della Serie A: si riparte dal 13 giugno con i 4 recuperi della 25esima giornata. Oggi il Consiglio di Lega: verso l'ok al turno inaugurale con i recuperi. Subito la sfida tra Inter e Sampdoria, sfida tra Conte e Ranieri. Tronchetti Provera intanto gongola: "Più forti con Cavani e Werner".

L'infortunio - "Milan, angoscia per Ibra: stagione finita?". Rossoneri in apprensione per l'infortunio al giocatore svedese. Forte dolore al polpaccio per il campione rossonero, ko ieri in allenamento dopo uno scatto. Oggi gli esami: si teme una lesione seria.

La ripresa - "Vietato protestare: è la svolta degli arbitri": a fondo pagina si pala delle possibili novità in vista della ripartenza del campionato. Tra le regole, quella di non protestare con l'arbitro. I giocatori dovranno restare a un metro e mezzo di distanza dai fischietti. No a sputi e abbracci. Così migliora la vita dei direttori di gara.

La Bundesliga - "Haaland-Lewandowski: in palio c'è la Bundesliga". Oggi alle 18.30 (diretta su Sky) lo scontro al vertice tra Borussia Dortmund e Bayern Monaco. I gialloneri sono a -4 e sperano di accorciare le distanze dai bavaresi. Flick: "Anche senza pubblico è super-sfida".