L'apertura del Corriere dello Sport: "Inaccettabile!"

L'apertura del Corriere dello Sport oggi in edicola è dedicata alla partita di Europa League della Roma giocata ieri sera. Il quotidiano titola: "Inaccettabile!". "Rigore-scandalo! Roma vittima del calcio senza VAR", in pieno recupero viene assegnato un calcio di rigore contro i giallorossi per fallo di mano di Smaling, che in realtà aveva colpito il pallone in pieno volto. Furibondo il tecnico Fonseca: "Giocatori devastati". Per rinforzare il centrocampo in arrivo lo svincolato Rodwell.

Assurda Lazio - La Lazio viene sconfitta a Glasgow dopo essere passata in vantaggio sul finire di primo tempo con Manuel Lazzari. Poi l'argentino Correa fallisce il 2 a 0 clamorosamente e il Celtic prende coraggio. Partita ribaltata all'ottantanovesimo e Lazio che rimane con un pugno di mosche. Ora il cammino in Europa League si complica.

"Un altro Ronaldo" - Taglio alto dedicato alla Juventus e ad una clamorosa indiscrezione che fa sognare i tifosi bianconeri. Dal CdA della Juventus arrivano notizie di un'ulteriore colpo in stile Ronaldo progettato dai bianconeri per la prossima estate. Poi la stoccata del presidente Agnelli verso il tecnico dell'Inter Antonio Conte: "Nel 2012 per sei mesi siamo rimasti senza allenatore, per fatti di altri club. Allegri decisivo nella crescita Juventus".