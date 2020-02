"Inter al bacio": questa l'apertura del Corriere dello Sport in edicola oggi. La formazione nerazzurra si prende il derby, ribaltando la sfida con un gran secondo tempo. Primi 50 minuti di marca rossonera. Milan trascinato da Ibrahimovic, avanti di due gol. Nella ripresa la rimonta nerazzurra firmata da Brozovic, Vecino, De Vrij e Lukaku. Rebic e Ibra fanno segnare i rossoneri, i rivali poi dilagano. Conte: "E' stata una notta speciale". L'Inter aggancia la Juventus in vetta alla classifica.

Casa Napoli - "Il Napoli si perde ma è lite sul VAR": nuovo ko per il Napoli, che perde al San Paolo contro il Lecce. Proteste azzurre per un calcio di rigore negato a Milik. Giuntoli non ci sta: "Inaccettabile che l'arbitro non vada a rivedere l'episodio al video".

Si cambia - Addio all'era Semplici in casa SPAL. Il tecnico, artefice della promozione in Serie A, è stato esonerato. "Via Semplici, ecco di Biagio" scrive il quotidiano. Fatale all'allenatore estense il ko interno contro il Sassuolo nel lunch match della 23ª giornata. In arrivo l'ex c.t. dell'Italia Under 21.