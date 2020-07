L'apertura del Corriere dello Sport: "Inter, che scatto con la nuova coppia"

vedi letture

Due gol di Lukaku, uno di Sanchez e l'Inter travolge così il Genoa. "Inter, che scatto con la nuova coppia", titola il Corriere dello Sport in prima pagina, sottolineando come con questo successo la squadra di Antonio Conte si è messa a -4 dalla Juventus, che oggi potrebbe chiudere i conti scudetto battendo la Sampdoria.

Napoli batte Sassuolo.Una rete di Hysaj nel primo tempo e una di Allan nel finale riportano il Napoli al successo contro il Sassuolo in un match molto divertente. Gattuso e De Zerbi hanno dato dimostrazione di essere due dei migliori tecnici emergenti del nostro campionato, dando grande spettacolo in campo. Il Corriere dello Sport in prima pagina dedica un titolo anche agli azzurri: "Napoli, grinta Barça. Il VAR gela il Sassuolo: annullati quattro gol", si legge.

In casa Juventus. "Sarri: su la testa". E' questo il titolo che il Corriere dello Sport in prima pagina dedica alla Juventus, che stasera avrà la possibilità di vincere lo scudetto anche quest'anno. Basterà battere la Sampdoria e riportarsi a +7 dall'Inter: l'allenatore di Figline Valdarno non può sbagliare il secondo match-ball.