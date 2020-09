L'apertura del Corriere dello Sport: "Inter da brivido"

Quante emozioni al Meazza nell'esordio in campionato dell'Inter, che ha la meglio sulla Fiorentina dopo una partita spettacolare, condita da ben sette gol. "Inter da brivido", titola in prima pagina il Corriere dello Sport, che sottolinea come nonostante un grande Ribery i viola vanno k.o., mentre cominciano bene Lazio e Atalanta, rispettivamente vincenti con Cagliari e Torino.

In taglio alto. "Dzeko contro tutto", titola così il Corriere dello Sport in merito al big match di stasera tra Roma e Juventus, ossia quello che è stato, è e sarà contro quello che sarebbe potuto essere e non è stato più per Edin Dzeko, il grande protagonista della serata. Il bosniaco oggi poteva essere bianconero, invece è solo un rimpianto per Pirlo dopo l'affare sfumato.

Niente tifosi negli stadi. Nella giornata di ieri è arrivata la decisione del Comitato Tecnico Scientifico in merito alla riapertura degli stadi a capienza ridotta. Responso negativo, come ricorda in prima pagina anche il Corriere dello Sport: "Più tifosi negli stadi, arriva il no del Cts", si legge nel titolo.