L'apertura del Corriere dello Sport: "Inter, è colpa tua"

"Inter, è colpa tua" è il titolo d'apertura del Corriere dello Sport in edicola stamani. La formazione nerazzurra rimonta 2 gol al Real Madrid, poi spreca e viene punita. Finisce 3-2 per gli spagnoli, ora la squadra di Conte è ultima nel girone. Lautaro e Perisic a segno ma falliscono le occasioni decisive. Ora per la qualificazione serve un miracolo: passaggio del turno certo solo con tre vittorie. Conte: "Cresciamo ma gli errori ci penalizzano".

Forza Diego! - "Maradona , intervento d'urgenza al cervello". Diego ricoverato in Argentina. Ore d'apprensione per lui: rilevato un ematoma subdurale causato da un trauma.

La Dea ko - "Liverpool troppo forte, Atalanta che crollo". Il Liverpool batte agevolmente l'Atalanta con un rotondo 5-0 a Bergamo. Troppo netto il divario tra le due squadre.

Il caso - "Covid, lite con la UEFA. Lazio senza Immobile". Stasera la Lazio di scena a San Pietroburgo contro lo Zenit senza Immobile, Lucas Leiva e Strakosha fermati dalla UEFA. I tamponi della discordia: è scontro totale.

Champions - "CR7-Morata: Juve d'assalto per battere il Ferencvaros": stasera in campo anche la Juventus, attesa dalla gara in casa degli ungheresi. Pirlo rinuncia a Dybala e lancia la coppia Cristiano Ronaldo-Morata.

La mossa giallorossa - "Roma, via dalla Borsa per la rifondazione". La mossa dei Friedkin potrebbe rivelarsi utile per la rifondazione del club giallorosso. Il Corriere spiega il perché.