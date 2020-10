L'apertura del Corriere dello Sport: "Inter e Juve sgonfiate"

Il Corriere dello Sport in prima pagina si dedica agli anticipi di ieri e in apertura si dedica alle due deluse del sabato: Inter e Juventus. I nerazzurri cadono nel derby contro il Milan, mentre i bianconeri non vanno oltre l'1-1 sul campo del Crotone. Una ripresa difficile per le grandi favorite allo scudetto e il quotidiano titola così: "Inter e Juve sgonfiate".