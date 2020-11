L'apertura del Corriere dello Sport: "Inter, è una finale"

L'Inter scenderà in campo questa sera contro il Real Madrid in un match che sarà decisivo per le sorti del girone di Champions League dei nerazzurri. Il Corriere dello Sport titola: "Inter, è una finale". I nerazzurri partono per Madrid senza Romelu Lukaku, ancora alle prese con il fastidio muscolare che lo ha tenuto fuori anche dalla sfida al Parma. "Non firmo per il pari", le parole del tecnico nerazzurro Antonio Conte. Sarà importantissimo non perdere, per poi giocarsi tutto a San Siro.

Emozione Gasp, c'è il Liverpool - Terza giornata di Champions League anche per l'Atalanta, che questa a Bergamo alle 21 ospiterà i Reds di Jurgen Klopp. Atalanta-Liverpool andrà in scena questa sera al Gewiss Stadium e mister Gasperini dice: "Non partiamo battuti". Una sfida emozionante per gli orobici, che dovranno ancora fare a meno di Gosens.