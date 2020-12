L'apertura del Corriere dello Sport: "Inter-Papu, ci sta"

Spazio al mercato in apertura sul Corriere dello Sport: "Inter-Papu, ci sta", titola quest'oggi il quotidiano. Il club delinea la sua strategia per gennaio: mercato a saldo zero, ma Gomez è un'opportunità. Incontro alla Pinetina con Marotta, Ausilio, Conte e il presidente Zhang collegato dalla Cina: le cessioni di Eriksen e Pinamonti saranno decisive per i nuovi ingressi, Vecino vicino al rientro.

Ibrahimovic - "Il Festival di San Ibra", si legge invece in taglio alto. È notizia di ieri che Zlatan presenzierà all'Ariston dal due al sei marzo. Da sciogliere il nodo della sovrapposizione con il turno del mercoledì. Ma Amadeus assicura: "I milanisti possono stare tranquilli, lo svedese ospite fisso non salterà nessuna gara".

Nainggolan e Balotelli - "La terza volta del Ninja a Cagliari" e "È arrivata l'ora di Balotelli" sono i due titoli che il quotidiano propone in taglio centrale. Il belga torna in rossoblù dopo appena sei mesi: la formula è ancora quella del prestito. Per Balo è arrivata la prima convocazione con il Monza: oggi sarà in panchina contro la Salernitana.

Juventus - "Juve, ecco il blitz per Pavoletti", titola il Corriere dello Sport in taglio basso. Secondo il quotidiano la trattativa con il Cagliari per il centravanti è già stata avviata: in cambio sarà girato ai sardi per sei mesi il terzino americano Reynolds, classe 2001.

Barcellona - Di fianco il quotidiano si concentra sui blaugrana: "Barcellona, la discesa continua", si legge. Senza Messi solo un pari col l'Eibar nell'ultima partita di un anno nero. E arrivano pessime notizie anche sul fronte infortunati: nel finale si è fatto male Coutinho, ginocchio k.o. per l'ex Inter.