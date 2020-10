L'apertura del Corriere dello Sport: "Inter, si fa dura"

"Inter, si fa dura" è l'apertura del Corriere dello Sport in edicola quest'oggi. Il riferimento è alla Champions League e al secondo pareggio consecutivo della formazione di Antonio Conte in Champions League. Dopo il 2-2 interno con il 'Gladbach è arrivato lo 0-0 in casa dello Shakhtar. Due traverse, poi gli ucraini imbrigliano Conte. Decisive le doppie sfide con il Real Madrid, salvo nel recupero (2-2) in Germania. Il rammarico di Conte: "Meritavamo di vincere".

La Dea - "Zapata risolleva l'Atalanta: 2-2 con l'Ajax". I Lancieri avanti 2-0 nel primo tempo al Gewiss Stadium vengono rimontati da una doppietta nella ripresa del centravanti colombiano.

Il caso - "Incubo Covid, Lazio decimata". Stasera a Bruges solo 18 giocatori. A casa anche Luis Alberto, Immobile, Djavan Anderson e Lazzari. Inzaghi: "Ora aspettiamo l'esito degli ultimi tamponi".

Il forfait - "Ronaldo alza bandiera bianca". Di spalla spazio all'assenza di CR7 stasera in Juventus-Barcellona. Salta il confronto a distanza con Leo Messi. Si dimette Bartomeu, presidente dei catalani.