"Io sono io". Così titola in prima pagina l'edizione odierna del Corriere dello Sport su Cristiano Ronaldo. Caso CR7, niente scuse alla Juventus. Un breve post che ignora la sfuriata, poi il volo in Portogallo per raggiungere la Nazionale. Per la società va bene così, non c'è alcun problema e non ci sarà nessuna multa per il classe '85 ex Real Madrid e Manchester United.