L'apertura del Corriere dello Sport: "Juve a porte chiuse"

"Juve a porte chiuse". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione del Corriere dello Sport in edicola stamani in riferimento al pari (0-0) tra bianconeri e Milan che vale la finale di Coppa Italia per la Juve: "Partenza a razzo dei bianconeri, un rigore fallito da Ronaldo, poi l'espulsione di Rebic: la squadra di Sarri, sempre all'attacco, non sfonda il muro di Pioli rimasto in dieci. Ma la ripartenza regala una serata di bel calcio".

Il Napoli a muso duro: Buttiamo fuori l'Inter - Stasera l'altra semifinale di ritorno tra Napoli e Inter. Dopo 105 giorni, il San Paolo ritrova il calcio, ma senza i tifosi. Gattuso difende l'1-0 di San Siro. Mertens recupera.

C'è la svolta: quarantena solo per chi è positivo - Spazio in taglio laterale alla novità approvata dal CTS. Accolte le richieste della federazione: ora i campionati possono concludersi.