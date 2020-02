L'apertura del Corriere dello Sport: "'Juve aiutata'. 'Solo scuse'"

"'Juve aiutata'. 'Solo scuse'": questa l'apertura del Corriere dello Sport. Il quotidiano sceglie di aprire con i virgolettati di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, e di Pavel Nedved, vicepresidente bianconero. Grandi polemiche dopo Juve-Fiorentina di ieri. I bianconeri vincono per 3-0 con due rigori di Ronaldo e un gol di De Ligt. Ira di Commisso: "Il secondo rigore non c'era. Sono disgustato, partita decisa dall'arbitro". Stizzita la replica della Juve: "Siamo stufi, cercano alibi".

Lotta Scudetto - "Lukaku e Ciro show": così il quotidiano in riferimento alle vittorie di Inter e Lazio rispettivamente contro Udinese e SPAL. Decidono i bomber: una doppietta a testa per Lukaku e Immobile, Inter e Lazio restano in scia della Juve. Mercoledì la Lazio giocherà nel recupero contro l'Hellas Verona: se vince, Inzaghi salirà al secondo posto.

Casa Toro - Brutto ko per il Torino che è stato sconfitto per 4-0 a Lecce nel match delle 18: i giallorossi non avevano mai vinto in casa. "Lecce, tonfo Toro. Via Mazzarri, Longo in arrivo". Si va verso l'esonero di Walter Mazzarri e l'arrivo di Moreno Longo.