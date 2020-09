L'apertura del Corriere dello Sport: "Juve, avanti Morata"

L'apertura odierna del Corriere dello Sport è dedicata al mercato della Juventus: "Juve, avanti Morata", si legge. È corsa a tre nella caccia al centravanti secondo il quotidiano: la Roma attende le mosse di Dzeko, Alvaro chiede a Simeone di partire ma l'Atlético fa muro. Qualche ostacolo, invece, per arrivare a Luis Suárez.

Zaniolo - C'è spazio ovviamente per l'infortunio occorso al gioiello della Roma nella sfida di Nations League di ieri: "Zaniolo shock", è il titolo che il quotidiano propone in taglio alto. Italia bella e vincente (1-0), ma Nicolò di nuovo nel dramma. Infortunio al ginocchio sinistro: si sospetta la lesione del crociato. In Olanda decide il gol di Barella.

Messi - "Messi in campo, la testa a Pep", si legge invece in taglio centrale. Tregua armata della "Pulce" con il Barcellona: primo allenamento al centro sportivo per Leo, che posa con la nuova terza maglia del blaugrana. Il futuro, però, resta all'insegna dell'incertezza: il Manchester City di Guardiola lo aspetta ancora.

Inter - "Ecco Kolarov, subito da Conte", titola il quotidiano di spalla. Già oggi pomeriggio l'esterno potrebbe allenarsi con i compagni. Firmerà un annuale da tre milioni con opzione per un'altra stagione. A breve anche l'innesto di Darmian.

Bologna - Sorriso in casa rossoblù: "Torna Sinisa, è gioia Bologna", si legge sempre di spalla. Il tecnico è risultato negativo agli ultimi due tamponi per il rilevamento del Covid-19. Da questa mattina potrà tornare a Casteldebole per dirigere gli allenamenti e programmare il futuro.

Lazio - Spazio anche al mercato dei biancocelesti in apertura sul Corriere dello Sport: "Kumbulla-Lazio, il Verona apre", si legge. Setti ammette: "Posso venderlo". L'Inter è ferma, la Lazio riparla con il patron degli scaligeri: resta valida l'offerta di venti milioni più Anderson.