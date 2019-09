L'apertura del Corriere dello Sport: "Juve, avanti Pjanic"

"Juve, avanti Pjanic": questa l'apertura odierna del Corriere dello Sport. Vittoria per 1-2 in casa del Brescia: decide un gol di Miralem Pjanic da fuori area. Il centrocampista bosniaco decisivo per il successo in rimonta della formazione di Maurizio Sarri. Inizio lento dei bianconeri, usciti poi alla distanza. Donnarumma segna dopo 4 minuti (con la papera di Szczesny), poi l'autogol e il gol decisivo di Mire. Balotelli ancora in ritardo.

Le sfidanti - Oggi tocca alle altre. La Juve è balzata momentaneamente in testa con 13 punti e stasera è attesa la risposta di Inter, Napoli e Roma. "Conte tra nemici e zaccagnate" scrive il quotidiano nel suo taglio alto. L'Inter contro la Lazio per la quinta vittoria di fila. Il tecnico Antonio Conte intanto avvisa i suoi: "Ci aspettano al varco per darci una mazzata". Sempre nel taglio alto, apertura dedicata a Napoli e Roma. "Napoli, Mertens vede Maradona": Ciro guida l'attacco contro il Cagliari, gli bastano due gol per raggiungere Maradona. "Paulo l'italiano ora sfida Gasp": reduce da tre vittorie consecutive, la Roma si presenta all'esame Atalanta. Fonseca: "Così mi sono adattato al calcio italiano".