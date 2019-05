L'apertura del Corriere dello Sport: "Juve avanti Sarri"

© foto di WilMan

"Juve avanti Sarri. Panchina: è il grande favorito. Il tecnico del Chelsea è stato contattato dal club bianconero che lo considera il successore di Allegri. Con lui tornerebbe a Torino anche Higuain. Ma non tramonta la pista Pochettino". Non servono troppi giri di parole per commentare la titolazione più importante della prima pagina odierna del Corriere dello Sport. L'ex allenatore del Napoli sarebbe così il candidato numero uno per la panchina del club Campione d'Italia. Con il possibile rientro, da Londra, anche dell'ex punta bianconera.

Napoli, doppio colpo in attacco - Scatenato il club partenopeo sul mercato, almeno a leggere gli articoli di spalla del quotidiano sportivo: "Napoli e Ilicic: accordo. L'attaccante sloveno pronto a firmare un triennale. Manca l'intesa con l'Atalanta. Nell'operazione possono entrare Ounas, Verdi e Inglese" è il primo titolo. "E DeLa ripensa a Quagliarella. L'ipotesi di un clamoroso ritorno. Il presidente punta al cuore dei tifosi: il capocannoniere potrebbe accasarsi di nuovo a Napoli" è il secondo. Due delle punte più performanti nell'ultimo campionato di Serie A, insomma, potrebbero vestire l'azzurro nella prossima stagione.

Bologna festeggia: resta in massima serie - Il preziosissimo (e pirotecnico) pareggio nel posticipo della 37^ giornata regala un enorme sorriso al popolo felsineo, con il Corsport a titolare: "Mihajlovic è salvo. Il 3-3 contro la Lazio regala al Bologna la certezza della A con un turno d'anticipo". Sono 41 i punti dei rossoblù, non più raggiungibili dal Genoa, terzultimo a quota 37 a una sola giornata dal termine.