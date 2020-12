L'apertura del Corriere dello Sport: "Juve, che schiaffi!"

vedi letture

"Juve, che schiaffi!", titola questa mattina il Corriere dello Sport. Doppia sconfitta in poche ore per i bianconeri, tra Collegio di Garanzia e Allianz: cancellato il 3-0 a tavolino sul Napoli (gara che andrà recuperata), poi il crollo in casa con la Fiorentina. Tutta la soddisfazione di De Laurentiis: "Abbiamo sempre rispettato le regole". Due le ipotesi per il recupero: il 13 o il 20 gennaio. Il commento amareggiato di Pirlo: "Decisione scorretta per i club penalizzati dal Covid".

Inter - In taglio basso il quotidiano si concentra sui nerazzurri: "Conte, Scudetto in due mosse". Test-chiave per Lukaku e compagni al Bentegodi. Ma il tecnico è già oltre: "Dopo il Verona vedremo cosa vuol fare la società". Torna titolare Vidal, sarà Gagliardini ad accomodarsi in panchina.

Milan-Lazio - "E Ciro prova a fermare Pioli", si legge sempre in taglio basso. Questa sera il big match tra rossoneri e biancocelesti: Immobile può aiutare i suoi e tutte le avversarie Scudetto del Milan.

Roma-Cagliari - Spazio di fianco anche all'impegno dei giallorossi: "Fonseca, Pedro per il riscatto", titola il quotidiano. L'allenatore pronto a rilanciare lo spagnolo dopo il k.o. di Bergamo, mentre Di Francesco farà ritorno nel "suo" stadio.