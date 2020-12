L'apertura del Corriere dello Sport: "Juve, due sfide da Scudetto"

"Juve, due sfide da Scudetto" scrive il Corriere dello Sport in apertura quest'oggi. C'è la Viola di Prandelli all'Allianz Stadium, Pirlo non si fida: "Usiamo la testa". Oggi in campo per l'aggancio all'Inter, aspettando l'esito del ricorso su Juventus-Napoli: il Collegio di Garanzia si esprimerà in merito al ricorso degli azzurri sul 3-0 a tavolino e il -1 in classifica.

Il Mancio - "Immobile tenga i gol per l'Europeo": le parole di Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale, nella conferenza di fine anno. Il Mancio applaude il bomber della Lazio: "Ciro è incredibile, conto su Sensi e Chiellini". E intanto Gravina si ricandida. "FIGC, Gravina si ricandida e incassa il sì dei calciatori".

L'inchiesta - "Infortunati, è un record che pesa": da Ibra a Lozano passando per Acerbi: quanti stop decisivi. Preparazione insufficiente e troppe partite stanno condizionando la Serie A.

Il caso - "Gomez, il giallo del Tapiro lanciato": momenti di tensione per l'attaccante dell'Atalanta. Tapiro lanciato e rifiutato da parte del Papu (offerto all'Inter).