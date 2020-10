L'apertura del Corriere dello Sport: "Juve e Pirlo in fuorigioco"

vedi letture

"Juve e Pirlo in fuorigioco" è il titolo d'apertura del Corriere dello Sport in edicola oggi. Il riferimento è alla sconfitta della Juventus in casa contro il Barcellona. Champions amara per i bianconeri, ko per 0-2 con i gol di Dembelé nel primo tempo e di Messi, nel finale, su rigore. Ancora priva di Ronaldo, con Dybala sottotono, la Signora ha sofferto. Tre gol annullati a Morata per fuorigioco. Il tecnico: "Ci servirà per crescere".

Biancocelesti - "La Lazio a tutto cuore fa tremare il Bruges": c'è spazio anche per l'1-1 della Lazio in casa del Bruges. Biancocelesti decimati, importantissimo 1-1 in terra belga. Inzaghi senza mezza squadra fermata dal virus sfiora una vittoria che sarebbe stata clamorosa. In gol subito Correa, Vanaken trova il pari su rigore.

Rossoneri - Stasera in campo le tre italiane per l'Europa League. "Pioli chiede gli straordinari a Ibrahimovic con lo Sparta". Il tecnico non rinuncia allo svedese neanche in Coppa. E Baresi diventa vicepresidente.

Azzurri - "Il Napoli si trasforma, Petagna al comando". Gattuso va in Spagna contro la Real Sociedad e punta sul suo panzer. Pronto il turnover, Mertens rimane fuori.

Giallorossi - In campo stasera anche la Roma. "Una Roma blindata con il ritorno di Smalling": contro il CSKA Sofia Fonseca ritrova il difensore inglese e fa turnover. "Perez e Borja Mayoral titolari".