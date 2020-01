© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna del Corriere dello Sport apre oggi in prima pagina con il titolo: "Juve e shock". I bianconeri vincono all'Olimpico di Roma grazie a due reti nei primi minuti di gioco e si laureano campioni d'inverno. Prima Demiral, poi Ronaldo portano avanti la Juventus, in una gara condizionata dagli infortuni: lo stesso Demiral si procura una distorsione al ginocchio e oggi sarà sottoposto ad accertamenti. Nicolò Zaniolo invece già oggi sarà sottoposto ad operazione per ricostruire il legamento crociato anteriore del ginocchio destro, lesionato ieri sera. Brutta tegola per la Roma e per l'Italia, con il talento classe 1999 che diventa così in dubbio per l'Europeo.



Zaniolo in lacrime: "Torno più forte" - Il dramma di Nicolò Zaniolo è andato in scena alla mezz'ora di gioco: una lunga serpentina in mezzo ai difensori bianconeri, poi il contrasto con Rabiot e De Ligt e la torsione innaturale del ginocchio destro. Il legamento crociato anteriore ha ceduto e già oggi sarà operato. Sei mesi per l'Europeo e la rassicurazione di Zaniolo: "Tornerò più forte di prima".

L'Inter tira la rete - Pagine interne del Corriere dello Sport nelle quali si fa il punto della situazione sul mercato nerazzurro. Sono almeno tre i colpi in via di definizione: se il Barcellona chiuderà le porte per Arturo Vidal ecco pronto l'affondo decisivo per Christian Eriksen del Tottenham. Poi Ashley Young, situazione che può sbloccarsi a breve. Ed infine Olivier Giroud, che l'Inter vorrebbe prendere con i soldi della cessione di Politano: l'esterno interessa al Milan.