L'apertura del Corriere dello Sport: "Juve-Napoli, accuse"

"Juve-Napoli, accuse" scrive il Corriere dello Sport in apertura quest'oggi. Si parla di Arek Milik, centravanti del Napoli conteso da Juventus e Roma. De Laurentiis irritato per le manovre sul calciatore polacco classe '94: fate l'offerta o rinunciate. Anche l'attaccante chiede chiarezza. La Roma alla finestra per il dopo Dzeko, che piace alla Juve: filtra ottimismo. Il presidente ha convocato il procuratore per definire l'operazione che darà il via libera a Dzeko alla Juve. Intanto idea Gattuso: Demme per Castrovilli.

Il caso - "Messi costa 700 milioni". Non si placano le polemiche in Catalogna tra Leo Messi e il Barcellona. La Liga appoggia il club nella battaglia legale: "Se vuole liberarsi, l'argentino deve pagare la clausola". Ma Leo diserta le visite mediche e si prepara allo scontro.

Il colpo - "Tonali, no all'azzurro sì al Milan". Il centrocampista si appresta a lasciare il Brescia per firmare con i rossoneri. Nelle prossime ore possibile definizione dell'affare.

Casa Roma - "L'ombra di Rangnick su Fonseca". Il manager tedesco ha rilasciato un'intervista e di fatto si è 'offerto' alla Roma che conferma il tecnico portoghese.