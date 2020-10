L'apertura del Corriere dello Sport: "Juve-Napoli scontro totale"

"Juve-Napoli scontro totale": il titolo d'apertura scelto quest'oggi dal Corriere dello Sport è dedicato agli strascichi della partita che si sarebbe dovuta disputare prima della sosta. Infuria la polemica in attesa del Giudice Sportivo. Il commento di Preziosi: "Uno sport mortale per il calcio". De Luca attacca Agnelli: "Penose le sue parole".

Ibrahimovic - "L'urlo di Ibra: 'Sono guarito'", si legge invece in taglio centrale. Quarantena finita per lo svedese dopo sedici giorni, ma ci sono altri due positivi tra Milan e Inter: anche Radu e Gabbia con il Covid. In vista del derby di sabato è Conte ad avere più problemi con mezza difesa fuori uso.

Under 21 - Salta la gara di Reykjavik per gli Azzurrini di Nicolato: "L'Under contagiata deve tornare a casa", titola il quotidiano sempre di spalla. Colpiti due giocatori, le autorità islandesi impongono il rinvio. E i calciatori fanno rientro in Italia con aerei separati.