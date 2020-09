L'apertura del Corriere dello Sport: "Juve-Napoli sul filo"

"Juve-Napoli sul filo". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione del Corriere dello Sport oggi in edicola. Il riferimento va alla gara in questione che rischia di essere rimandata a causa del focolaio all'interno del Genoa che allarma tutta la Serie A: "Vertice straordinario in Lega. Oggi l'esito del test sui giocatori azzurri: match clou a rischio. Preziosi: "Protocolli rispettati, sull'aereo erano tutti negativi". Riunione d'urgenza: i club contro lo stop. Spadafora conferma: "Per ora si va avanti".

I Friedkin rifanno la Roma - Spazio in taglio basso alla nuova proprietà giallorossa. La società cambia volto: Dan presidente, Ryan suo vice. Solo Fienga confermato. Nel futuro c'è Paratici.

Lazio, esame da grande contro Gasp - Spazio nel centro della prima pagina alla gara di stasera. All'Olimpico arriva l'Atalanta per il recupero della prima giornata. Gol e spettacolo per sognare lo scudetto.