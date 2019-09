© foto di Alessio Del Lungo

"Juve, nervi tesi": questo il titolo di apertura de Il Corriere dello Sport. Volano parole forti in casa Juventus. Il tedesco Emre Can, escluso dalla lista per la prossima Champions League (lista che riguarda la fase a gironi che potrà essere modificata solo a febbraio) ha attaccato il tecnico Sarri: "Non è stato sincero con me". Duro confronto tra Maurizio e il direttore sportivo Fabio Paratici sulla gestione del mercato e degli esuberi.

La Nazionale In alto, spazio dedicato all'Italia che quest'oggi alle ore 18, in Armenia, affronterà la Nazionale padrona di casa. "Corri forte Italia" scrive il quotidiano romano, dando risalto alle parole del commissario tecnico: "Non mi fido dell'Armenia, facciamo attenzione".

Il caso Lukaku e Wanda Nara Ampio risalto anche al caso Lukaku, il centravanti è stato bersagliato a Cagliari in occasione dell'ultima gara di campionato giocata dall'Inter. Il baby Esposito si schiera dalla parte del suo compagno di squadra "Razzisti siete vecchi". Il classe 2002 ha abbracciato il suo compagno. Infine, altro problema per Wanda Nara: è un caso anche in tv!