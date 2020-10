L'apertura del Corriere dello Sport: "Juve rosa shocking"

Terzo pari consecutivo per la Juventus di Andrea Pirlo, che ieri sera all'Allianz Stadium non è andata oltre l'uno a uno contro l'Hellas Verona e così il Corriere dello Sport titola: "Juve rosa shoking". Gialloblu in vantaggio con Favilli e poi ripresi dalla rete di Dejan Kulusevski: due traverse colpite, prima da Cuadrado e poi da Dybala. E come se non bastasse si è fermato Leonardo Bonucci per un problema muscolare, a soli due giorni dal Barcellona.

Il derby è del Napoli: un pieno di Insigne - Lorenzo risponde a Roberto, poi è Petagna a portare il derby campano a Napoli. Vanno in rete entrambi i fratelli Insigne ma i tre punti vanno ai ragazzi di Rino Gattuso, che senza il -1 in classifica e la sconfitta a tavolino sarebbe a punteggio pieno.