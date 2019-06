© foto di Giuseppe Emanuele Frisone

Il Corriere dello Sport di oggi dedica la sua apertura all'inizio dell'avventura juventina di Maurizio Sarri: "Adesso viene il bello" è il titolo scelto per l'edizione odierna del quotidiano. Cambio di filosofia dunque per la Vecchia Signora: finalmente è ufficiale l'arrivo di Sarri, tecnico che punta tutto sul gioco per arrivare ai risultati. Spazio anche al mercato: ora ci sarà l'assalto per Icardi e Milinkovic-Savic.

Eurochiesa - Spazio anche all'Under 21: Federico Chiesa decide con una doppietta la sfida con la Spagna. Iberici battuti 3-1 in rimonta, il terzo gol è di Pellegrini su rigore. Mercoledì invece sfida chiave contro la Polonia, che nel frattempo ha battuto 3-2 il Belgio.

Le verità di Francesco - Oggi sarà l'ora dell'addio tra Francesco Totti e la Roma. Un saluto che sarà annunciato in diretta tv alle 14 su RaiDue, dalla sede del Coni, nel giorno del diciottesimo anniversario dell'ultimo scudetto giallorosso.