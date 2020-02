vedi letture

L'apertura del Corriere dello Sport: "Juve, Sarri contro il sarrismo"

La Juventus occupa la parte più importante della prima pagina odierna del Corriere dello Sport oggi in edicola: "Sarri contro il sarrismo", il titolo. E poi: "Il tecnico della Juve si ribella agli stereotipi. A Ferrara per restare in testa, senza Higuain e Pjanic ma con Chiellini: 'La mia filosofia non cambia, però non sono un integralista e rispetto i campioni che fanno la differenza".

Allarme azzurro -Di spalla attenzione alla Nazionale: "Mancini ha un'Italia dimezzata. Da Pellegrini a Zaniolo, Nazionale a pezzi. A tre mesi e mezzo dall'esordio agli Europei troppi azzurri sono fermi per infortunio o ancora fuori condizione".

Napoli vede il Real - Sotto troviamo anche l'anticipo di ieri: "Real Fabian. Il Napoli vince a Brescia e sale al sesto posto: la sfida al Barca parte dal talento spagnolo che Florentino vuole portare a Madrid. A segno anche Insigne: 2-1".

La festa della discordia - Nel taglio basso un occhio all'estero: "Psg, il mega-party fa infuriare i tifosi. Dopo il ko a Dortmund, balli fino a notte fonda per il compleanno di Cavani, Icardi e Di Maria".