L'apertura del Corriere dello Sport: "Juve, Suarez gratis"

vedi letture

"Juve, Suarez gratis". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione del Corriere dello Sport in edicola in riferimento ad uno degli obiettivi dei bianconeri: "L'attaccante del Barcellona vuole dieci milioni a stagione. Dzeko l'alternativa. L'uruguagio può arrivare a Torino ma con il cartellino a costo zero. Pirlo a caccia del centravanti da affiancare a Dybala e CR7. Per Higuain due soluzioni: Usa o Qatar".

Totti chiama Friedkin - Spazio in taglio alto ad un possibile clamoroso nella società giallorossa. Il Capitano apre a un ritorno con la nuova proprietà: "Io e la Roma siamo destinati a ritrovarci". E il club non chiude la porta.

Brahim Diaz da Pioli, Conte sogna solo Vidal - Spazio sempre in prima pagina al mercato in entrata delle due squadre milanesi. Se da una parte il calciatore del Real Madrid è ad un passo dal vestire rossonero, dall'altra parte l'Inter ancora deve intavolare una trattativa col Barcellona per regalare il cileno a Conte.