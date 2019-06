L'apertura del Corriere dello Sport: "King Klopp"

"King Klopp". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna del Corriere dello Sport che celebra il successo in Champions League del Liverpool contro il Tottenham per 2-0. "Rigore dopo 25 secondi - si legge nel sottotitolo - Salah non sbaglia. Raddoppio di Origi, Alisson decisivo. Jurgen al primo trionfo dopo 6 finali perse. 'Notte fantastica'.

Panchina Juve - "Sarri vede la Juve". Questo invece il titolo dedicato alla formazione bianconera a caccia di un tecnico per la prossima stagione. "Il tecnico è rientrato in Italia, l'incontro con Paratici potrebbe tenersi oggi. Ramadani a Londra per definire la chiusura del rapporto con il Chelsea" si legge nel sottotitolo".

Futuro viola - "Viola, stiamo vendendo". Titola così il quotidiano sulla Fiorentina. Nella giornata di ieri il club viola ha diramato un comunicato a margine del CdA in cui viene annunciato che è in corso la trattativa con Rocco Commisso per la cessione del club.

Colpa di Balo - Infine in taglio basso vengono evidenziate le parole di Roberto Mancini di ieri in conferenza stampa. Il ct azzurro ha spiegato i motivi della mancata convocazione di Balotelli in Nazionale. Questo il titolo: "Nazionale, Balotelli attacca e Mancini lo gela: 'Solo colpa tua'".